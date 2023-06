Une peine de 37 mois de prison requise pour une tentative de meurtre au couteau à Namur: «Je suis juste intervenu pour séparer des gens impliqués dans une bagarre»

Les faits ont eu lieu à Namur, rue Rogier, le 6 novembre 2021. Une victime a été blessée d’un coup de couteau dans le dos, elle souffrait d’une plaie de 6 centimètres de profondeur et une autre a été blessée à la main.

Le parquet de Namur a requis ce lundi une peine de 37 mois devant le tribunal correctionnel à l’encontre d’un prévenu qui devait répondre d’une tentative de meurtre, de coups et blessures volontaires et du port d’un couteau.

L’auteur présumé a été interpellé sur les lieux, rapidement. Il nie catégoriquement les faits. «Je suis très dévoué à la communauté guinéenne, dont je fais partie. Beaucoup des jeunes de cette communauté sont des vendeurs de drogue et je tente de les faire sortir de ce milieu. Je n’avais pas de couteau et je n’ai fait de mal à personne, je suis juste intervenu pour séparer des gens impliqués dans une bagarre. Je suis un homme de paix et je cherche la cohésion».