«Sara Mardini, nager pour l’humanité»: cette héroïne contemporaine

Sans doute avez-vous vu passer sur Netflix dans vos suggestions de visionnage le film « Les nageuses ». Il a été inspiré par l’incroyable histoire de Sara Mardini, que ce documentaire nous invite à connaître. L’eau est son élément. Avec un papa champion de natation, elle et sa sœur barbotaient dans la piscine avant de savoir marcher. La compétition dans le sang, elles ont été entraînées par leur père et sont devenues professionnelles. On aurait pu la voir aux J.O. si la guerre ne s’était pas mêlée de sa destinée. Sara est née en Syrie… En 2015, elle et sa sœur décident de quitter la Syrie pour l’Europe. Comme des milliers de réfugiés, elles prennent un billet d’avion pour la Turquie et à Istanbul cherchent un passeur pour les emmener en Grèce. Après dix heures de trajet en bus, elles arrivent sur une plage où elles sont larguées sans eau ni nourriture. Cette attente se termine quatre jours plus tard quand le passeur leur enjoint d’embarquer sur un canot pneumatique de sept places. Vingt personnes montent à bord. Quinze minutes plus tard, le moteur lâche, le bateau prend l’eau. Le vent est violent, les vagues aussi. Nager dans un tel courant n’est pas insurmontable pour les Syriennes, mais pour les autres… Elles auraient pu fuir… Elles sont restées dans la mer agitée et glacée pour sauver les autres occupants. Elles ont ramené leurs compagnons d’infortune sur la terre ferme à Lesbos. Elles ont ensuite poursuivi leur voyage jusqu’en Allemagne. Cet acte de bravoure valait bien un film, s’est dit Netflix.

Deux ans plus tard, tandis que la cadette reprend la compétition, Sara retourne en Grèce pour apporter son aide aux migrants. À Lesbos, on se raconte encore son exploit et les petites filles veulent apprendre à nager comme elle. Sara rejoint donc une ONG, distribue l’aide d’urgence aux réfugiés, fait office de traductrice. Mais les autorités grecques ne voient pas cela comme du bénévolat. Sara est arrêtée, emprisonnée, accusée de trafic d’êtres humains et d’espionnage. Elle passera cent jours en prison avant d’être libérée contre une caution de 5000 euros. Elle vit sous la menace d’une peine de vingt ans de détention. Le 10 janvier 2021, elle comparaissait donc devant la justice. Le 13 janvier 2023, la cour d’appel de Lesbos a annulé la procédure contre elle et ses coaccusés. Il n’en reste pas moins que ces années ont laissé des blessures invisibles chez Sara. Mais son instinct de vie est resté intact comme le prouve ce documentaire sur Arte.