Amputée d’une jambe, Ashley est effondrée quand elle découvre le mot posé sur son pare-brise: «J’avais juste demandé qu’il ne se gare plus sur ma place pour personne à mobilité réduite»

Quand elle est revenue à sa voiture plus tard, c’est le choc : « Salut l’handicapée. Ne mets plus jamais les mains sur ma voiture », était-il écrit sur la note laissée sur son pare-brise. Mais le mot ne s’arrêtait pas là. Les propos étaient d’une violence rare : « Et chérie, tu n’es pas la seule à avoir des combats. Si tu veux de la pitié, va dans un groupe de soutien pour unijambistes », a écrit la personne. « J’avais juste demandé qu’il ne se gare plus sur ma place pour personne à mobilité réduite », explique Ashley.