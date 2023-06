Le désespoir de Sabine, qui est obligée de traverser toute la Belgique pour… aller chez son médecin traitant: «Je dois faire cinq heures de route pour une consultation de dix minutes»

Quand elle a déménagé à Bredene avec son compagnon Patrick, Sabine Meurs, 46 ans, ne s’attendait vraiment pas à avoir ce genre de souci. Cela fait des mois qu’elle cherche un médecin généraliste. « Avec mon compagnon Patrick, on avait le même rêve d’emménager à la Côte, alors on a fait le pas ensemble », explique Sabine à nos confrères de HBVL.

En décembre, le couple a commencé à chercher après un nouveau médecin généraliste. « J’ai contacté deux médecins. L’un a dit qu’il allait arrêter à cause de la vieillesse, l’autre a dit qu’il y avait un gel de patients », raconte la Belge. Ne trouvant aucun médecin, Sabine a ensuite reçu une liste de son pharmacien reprenant tous les généralistes de Bredene. « Je les ai tous appelés, mais partout j’ai eu la même réponse : gel de patients. Rien qu’à Bredene, j’ai appelé sept cabinets. J’en ai également contacté quatre à De Haan et quelques autres à OStende. Il y avait un gel de patients partout », déplore Sabine.

Sabine n’a donc pas le choix, en l’attente d’un nouveau médecin, elle consulte toujours celui de Genk. « Une fois par an, le médecin doit me voir pour les médicaments. Ce n’est pas un problème en soi. Je viens au Limbourg pour un week-end tous les, donc je peux programmer mon rendez-vous », explique encore la quadragénaire. Mais entre-temps, une anomalie au niveau de la thyroïde de Sabine lui a été diagnostiquée. « Je dois aller chez le médecin. Je dois donc conduire jusqu’à Genk », explique-t-elle. « Je dois rouler cinq heures pour une consultation de dix minutes », déplore Sabine.

Pour Sabine, il est urgent de trouver une solution. « Et si nous avons besoin de médicaments urgents ? Et si nous ne pouvons pas sortir de notre lit ? Je dois appeler l’ambulance pour m’envoyer aux urgences ? », s’interroge la Belge. Patrick, son compagnon, a le même problème. « La semaine dernière, il a été malade toute la semaine. Son médecin généraliste a déclaré qu’il ne pouvait pas voir de loin ce qu’il avait et qu’il ne pouvait donc pas prescrire de médicament. Il a juste dû prendre du Dafalgan », explique Sabine. « Je ne sais plus quoi faire. Mon médecin généraliste a essayé de m’aider en appelant un collègue, mais ça n’allait pas non plus », ajoute-t-elle. Sabine commence réellement à désespérer.