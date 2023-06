Kody, Vinz, Pablo Andres... Des artistes se mobilisent face à la destruction d’espaces verts à Bruxelles

« Le marais de votre quartier ? Bientôt remplacé par un immeuble. Le bois du bout de votre rue ? Bientôt rasé pour un parking. » Face à la destruction des espaces verts à Bruxelles, l'association lance une action en justice pour mettre le gouvernement régional devant ses responsabilités : qu'il tienne ses engagements environnementaux et cesse de délivrer des autorisations de bâtir sur des espaces naturels à Bruxelles.

Le 16 juin dernier, l’ASBL We Are Nature bruxelloise demandait un moratoire sur la destruction de la nature dans la capitale.

Friche Josaphat, Marais Wiels, Tenreuken, Donderberg, Hippodrome de Boitsfort, etc. : « 80 hectares précieux pour la biodiversité qui sont aujourd’hui menacés par le béton », annonce l’animateur Félicien Bogaerts.

Quelques jours plus tard, c’est via une vidéo que l’ASBL poursuit son action. Elle a ressemblé une dizaine d’artistes noir-jaune-rouge avec un message on ne peut plus clair.

« Pour le climat et la biodiversité à Bruxelles, exigeons un moratoire sur la destruction des espaces naturels », lance l’humoriste Kody.

« Bruxelles ne respecte pas ses engagements climatiques et la Région est en train de tuer ses derniers espaces naturels et ses sols vivants », dénonce Bouli Lanners, comédien et réalisateur.

« La capitale de l’Europe a perdu 14 % de ses espaces verts entre 2003 et 2016 et continue d’en perdre encore et encore à un rythme qui s’accélère », pointe l’animateur Vinz.

L’ASBL prévient que, si cette demande n’est pas satisfaite après l’été, des actions en justice seront engagées.