Plusieurs habitants de Messancy sont en colère: «On paye l’eau un prix d’or pour avoir de la m**** qui sort du robinet!»

Au vu des températures particulièrement élevées ces derniers jours, les piscines se remplissent un peu partout dans la province. Si pour la majorité des citoyens, c’est dans une eau cristalline qu’ils ont pu faire trempette, du côté de Messancy, c’est la soupe à la grimace…

Pas averti d’un quelconque problème

Alors qu’il voulait se rafraîchir dans sa piscine, un habitant de Messancy a eu une bien mauvaise surprise lorsqu’il a vu la couleur de celle-ci. « Le pire, c’est qu’on ne le voit pas tout de suite. Si on prend un verre d’eau ou une casserole, on ne voit rien », explique le Messancéen. « Ce qui me dérange, c’est que nous n’avons pas été informés d’un quelconque incident alors qu’à l’école de ma fille à Differt, on leur a dit de ne plus boire l’eau du robinet. »