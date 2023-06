Fête de la Musique: voici où profiter des festivités à Charleroi et dans les communes voisines

Voici la liste des lieux qui accueilleront groupes, artistes et animations de tous styles.

De Marcinelle à Charleroi, en passant par Fontaine-L’Évêque et Thuin, la Fête de la Musique animera le Pays Noir du 21 au 25 juin.

– Station de métro Tirou à Charleroi (21 juin) : Trois concerts sont prévus de 12h à 14h, de quoi entamer les festivités en douceur. Au programme : reggae et musique urbaine, avec notamment BB Ours, rappeur bien connu de Charleroi.

– Palais des Beaux-Arts de Charleroi (21 et 25 juin) : Catherine Graindorge lancera les festivités du PBA avec de la musique folk, rock et pop. La Fête de la Musique du PBA se tiendra le 25 juin.

– Rockerill à Charleroi (22 juin) : Dès 20h, Les Apéros Industriels reviennent en force dans les deux salles du Rockerill. DJ set, concert punk, clubbing et techno, les fans de musique électronique pourront vibrer jusqu'à une heure du matin.

– École maternelle Cobaux à Charleroi (23 juin) : Au programme de ces veillées musicales, on retrouvera dès 17h un DJ set techno, suivi de concerts aux influences soul/pop et rock.

– Eden à Charleroi (23 juin) : Fan d’electro, d’EBM ou de post-punk ? C’est à l’Eden qu’il faudra se rendre, dès 20h. À noter qu’une expo nocturne se tiendra également au Vecteur, dès 18h30.

– Institut Médico-Pédagogique René Thône de Marcinelle (24 juin) : Tournoi de football, animations pour enfants et concerts pop/blues en journée, la musique urbaine et l’électro prendront peu à peu l’ascendant en soirée.

– Avanti à Marchienne (24 juin) : DJ set et hip-hop, le rap carolo viendra retourner la scène de l’Avanti avec des noms comme Matisse et Kaboums. Début à 10h.

– Place Verte à Charleroi (24 juin) : Dès 14h, des fanfares et parcours musicaux entameront les festivités. Dès 15h, la musique urbaine prendra le micro avec le MMP qui passera vers 18h. Quelques concerts de reggae sont à l’affiche.

– La Ruche Théâtre à Marcinelle (24 juin) : Dès 18h, des covers/concerts de rock et chanson française animeront le théâtre.

– Maison de jeunes l’Alternative à Fleurus (24 juin) : DJ set, rap, electro, pop, etc.

– Musée du Tram Vicinal à Thuin (24 et 25 juin) : Concerts pop, rock et electro en soirée.

– Place de la Wallonie à Fontaine-L’Évêque (24 et 25 juin) : Dès 19h, scène ouverte et slam. S’en suivront des concerts rap, reggae, cover rock, etc.

– Atelier/M à Monceau (25 juin) : DJ set, scène ouverte et concert rap, les choses sérieuses débuteront vers 13h.