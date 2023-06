Le groupe aérospatial carolo Sonaca signe le plus gros contrat de son histoire avec Airbus au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget

Il s’agit, pour le groupe Sonaca, d’une avancée majeure dans sa stratégie de diversification produit. Ces contrats représentent le plus important succès commercial jamais signé pour Sonaca.

Ce contrat pour l’A321, le nouvel avion Airbus de type monocouloir à grande distance, signe l’expansion de l’industriel wallon. Sonaca s’appuiera sur 3 de ses sites majeurs : Gosselies, le Brésil et la Roumanie pour la fourniture de ces éléments. Cette nouvelle mission aura d’heureuses perspectives en termes d’emploi : 160 personnes seront engagées au sein des équipes de Sonaca dans les prochaines années. La répartition entre les 3 sites n’est pas encore connue. On précisera au passage que l’usine de Gosselies occupe actuellement 1.300 personnes. Les rangs se sont étoffés ces derniers mois. Et ce n’est pas fini : une grosse centaine de postes restent actuellement à pourvoir à Gosselies. Des ingénieurs, mais pas seulement…