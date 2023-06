David et Fred ouvrent leur magasin d’informatique et de papeterie sur 400m² à Mouscron: «Notre leitmotiv, le service!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un nouveau commerce verra le jour début juillet au boulevard Industriel à Mouscron, derrière les cuisines Ixina. Il s’agit de l’enseigne Bureau Vallée, qui compte quelque 300 magasins en France, et qui veut poursuivre son expansion en Belgique où elle compte déjà neuf points de vente.

À sa tête, deux Mouscronnois, David et Frédéric, travaillent à ce projet depuis un an, et s’affairent actuellement à aménager les quelque 400m2 à leur disposition. « Bureau Vallée a été lancé par Bruno Pérol, ancien dirigeant d’Auchan, à son retour de la Silicon Valley où il était parti chercher des idées de développement. Il a ciblé la papeterie et tout ce qui y touche », situent les deux compères.