Après avoir quitté RTL, Pascal Vrebos rejoint LN24!

« Je suis ravi de répondre à l’invitation de LN24 et du groupe IPM et prêt pour oser une nouvelle aventure télévisée originale et nécessaire en ces temps incertains qui demandent encore plus de débats sans tabous, de dialogues sans filets et d’infos sans algorithmes. Prêt aussi à renouer à l’écriture éditoriale », a expliqué Pascal Vrebos, auprès de LN24.