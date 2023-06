«Alexandra Elhe» va croiser «Astrid et Raphaëlle»: Bernard Yerlès nous dit tout sur le crossover entre la série de Julie Depardieu et celle de Lola Dewaere et Sara Mortensen C’est au festival de Télévision de Monte-Carlo que notre compatriote nous confirme non seulement qu’Alexandra Elhe ne quittera pas de sitôt l’antenne, mais qu’en plus, un crossover avec « Astrid et Raphaëlle » sera tourné à la rentrée.

« On a déjà mis 11 épisodes en boîte, il va falloir réfléchir à quand arrêter car je ne vais pas la jouer pendant 30 ans non plus », avait déclaré Julie Depardieu à nos confrères de Télé-Loisirs, à l’automne dernier. « Alexandra Elhe », la série dans laquelle elle incarne une médecin légiste qui aide son policier de frère, le commandant Antoine Doisneau (Bernard Yerlès), à résoudre le mystère de morts toujours étranges, serait-elle à deux doigts de prendre congé du petit écran ? Pas si vite… « Julie, il faut qu’elle se sente libre et pour l’instant, chaque fois elle a resigné », rassure Bernard Yerlès au micro de Ciné-Télé-Revue. « Elle a besoin de se dire qu’elle n’est coincée. Mais bon, elle voit bien que c’est une série qui a du succès et que ça ne l’empêche pas de faire autre chose à côté. En plus elle a des grands copains, comme François Berléand, qui viennent dire bonjour en tant qu’invités… donc à mon avis on en fera encore. »

Invité au festival de Télévision de Monte-Carlo, l'acteur belge nous a d'ailleurs confié en exclusivité que de nouveaux inédits seront tournés à la rentrée. « Là, on a terminé les 13e et 14e épisodes au mois d'avril, mai et juin. Et on va faire un crossover avec une autre série, en septembre-octobre ! »