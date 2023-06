Renault Rafale, la Safrane de son époque

Ce n’est plus une surprise pour personne, la catégorie des grandes berlines ne fait plus recette, du moins si on n’est pas une marque de luxe. Renault est bien placée pour le savoir, aussi, pour développer le nouveau porte-drapeau de la gamme, le choix s’est-il porté sur un segment très en vogue : le SUV Coupé. De fait, le Renault Rafale semble être une réponse du tac-au-tac au Peugeot 4008. D’ailleurs, là où le Lion s’inspire de l’univers aéronautique pour son design intérieur, le Losange s’en inspire plutôt pour le nom. Mais pour Renault, Rafale n’est pas le nom d’un avion de chasse. C’est celui d’un avion de course (oui, oui), le Caudron-Renault Rafale des années 30, qui a battu de multiples records de vitesse.

Jusqu’à 300 ch

Avec ses 4,71 m de long (à peine 12 mm de mois que l’Espace dont il partage la plateforme), le Rafale s’inscrit bien dans la catégorie D. Il promet un espace intérieur généreux, notamment à l’arrière, y compris au niveau de la tête. Ce sera mieux encore si on opte pour le toit panoramique, qui sera doté d’une fonction très intéressante. D’une pression sur un bouton, on pourra le rendre entièrement transparent ou entièrement opaque, ou même faire un choix différent pour la moitié avant et la moitié arrière. Aux places postérieures, l’accoudoir central propose un accessoire bien dans l’air du temps : des bras déployables servant de support à une tablette ou un smartphone.