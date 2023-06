Fiat Panda 4x40°, le collector le plus mignon de l’année

En 1983, naissait l’un des véhicules 4x4 les moins chers du marché. Et surtout l’un des plus compétents, ce que vous confirmera quiconque l’a utilisé dans les campagnes ou en région montagneuse. Pour certains, la Fiat Panda 4x4 est un mythe. Et le constructeur ne s’y trompe pas, puisqu’il a décidé de relancer la production du dernier modèle en date, pour une série limitée « 4x40° » marquant le 40ème anniversaire de la première Panda tout-terrain.

1.983, évidemment

La production sera limitée à 1.983 exemplaires, et tout le monde n’y aura pas droit. Ce petit collector en puissance ne sera en effet commercialisé que dans des pays dont les montagnes ont été conquises par la Panda : Italie, France, Allemagne et Suisse. Les spécificités du modèle sont une peinture ivoire exclusive, reproduite sur les jantes en tôles munies de caches-moyeux spécifiques. A l’intérieur, on retrouve la même teinte, les logos « 4x40° », et la touche émotionnelle : l’année 1983 et la silhouette de la Panda 4x4 originelle imprimés sur le siège passager, l’année 2023 et la Panda actuelle imprimés sur le siège conducteur. Fiat n’a pas encore communiqué les caractéristiques techniques, ni les tarifs.