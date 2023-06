Ce mardi marque un nouveau cap dans le procès des attentats à Bruxelles: les plaidoiries de la défense débutent

Après le réquisitoire des procureurs fédéraux et les plaidoiries de la partie civile, la parole sera donnée à la défense. Ce sont les avocats de Salah Abdeslam, Me Delphine Paci et Me Michel Bouchat, qui s’avanceront les premiers à la barre.

Les avocats de la défense ont globalement tous demandé une journée pour plaider. Ils présenteront leurs arguments dès mardi et ce sont les conseils de Salah Abdeslam qui débuteront. Leur plaidoirie se fera en trois temps. Me Paci prendra la parole en premier lieu, puis la cédera à son co-plaideur, Me Bouchat, avant de la reprendre pour clore leur intervention. Les deux avocats ont déjà indiqué, au travers de commentaires à la presse, qu’ils estiment que leur client ne peut pas être reconnu coupable d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste puisque, le 22 mars 2016, celui-ci se trouvait en détention.