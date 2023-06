Aehra, future rivale de la Porsche Taycan ?

Ae-qui ? Aehra, c’est une startup fondée en 2022 dans une région au puissant patrimoine automobile : Modèle. Non loin de là, on trouve les berceaux de Maserati, Ferrari, et encore Lamborghini. Et justement, l’un des membres de l’équipe « de base » de Aehra est Filippo Perini. L’homme a dirigé le design Lamborghini de 2004 à 2015, on lui doit notamment la Murcielago, l’Aventador, la Huracan, la Centenario et le SUV Urus. Voilà donc de quel crayon est sortie la sculpturale automobile que vous avez sous les yeux.

Pas de nom

Petite coquetterie du constructeur, Aehra ne donne pas de nom à sa voiture électrique, comme le SUV présenté fin 2022 n’avait pas de nom non plus. Côté info, c’est aussi assez mystérieux. Tout au plus sait-on que la berline partage la même plateforme que le SUV, pour lequel on annonce une autonomie de 800 km et une recharge rapide à 350 kW. On n’a pas d’images de l’intérieur de la berline, mais il semble logique qu’il y ait des similitudes avec le SUV, notamment ce méga-écran qui occupe toute la largeur de la planche de bord. Il est partiellement caché lorsqu’on conduit, mais la seconde moitié émerge du tableau de bord lorsqu’on est à l’arrêt, pour offrir une sorte d’écran « format Imax ». Pas de puissance, pas de tarif, mais un lancement promis pour 2025, soit un an après le SUV, dont le prix avoisine les 160.000$. Reste à voir si ces beaux projets aboutiront vraiment.