«Les Mercredis des Carmes» reviennent dès ce 21 juin sur la place des Carmes à Liège avec de nombreuses activités pour tous

Dès ce mercredi 21 juin, les Chiroux Centre Culturel et la Gestion Centre-Ville de Liège vous donnent rendez-vous tous les mercredis après-midi sur le « Place Making » de la place des Carmes.

« Au vu du succès de l’événement, nous remettons le couvert en proposant des animations totalement gratuites et accessibles à toutes et à tous en extérieur. Au programme, des spectacles, des concerts et des activités pour petits et grands sont prévues afin de rendre votre été inoubliable ! »