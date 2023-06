La zone Dinaphi a vendu son camion et sa remorque aux pompiers Val de Sambre

Souvenez-vous, en mars dernier, la zone de secours Dinaphi mettait en vente un camion et sa remorque. Achetés il y a six ans, ils n’ont parcouru que 36.000km.

« Nous avons reçu deux offres », souligne le commandant Lallemand. « Ce camion a servi pour les inondations, le transport de matériel, les déménagements mais aussi à former et faire passer des permis à nos pompiers », explique-t-il. « Il était très imposant dans nos petites routes et plus petits villages. L’utilisation était limitée. »