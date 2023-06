Conseillers en prévention, service de surveillance pendant les vacances, la zone de police FloWal peut vous aider à éviter un cambriolage

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour ce début d’année 2023, la zone de police FloWal (Florennes-Walcourt) comptabilise déjà 22 cambriolages et 7 tentatives de vol dans leshabitations. En 2022, la zone a enregistré 48 vols et 20 tentatives et l’année d’avant, 44 cambriolages et 27 tentatives. «On constate que les vols qualifiés habitation sont en constante diminution depuis 2010», souligne Véronique Monteforte, la conseillère en prévention vol de la zone.