Circuit de Spa-Francorchamps: Giacomo Agostini invité du 1er Bikers’Festival!

Alors que de nombreuses surprises sont en cours de préparation, DG Sport n’est pas peu fier d’annoncer que ce 1er Bikers’Festival sera rehaussé par la présence de la légende vivante Giacomo Agostini ! Avec ses 15 titres mondiaux, décrochés dans les catégories 350cc et 500cc, et ses 122 victoires en Grand Prix, majoritairement sous les couleurs de MV Agusta, ‘Le Roi Ago’ reste à l’heure actuelle le pilote le plus titré de l’histoire de la vitesse pure moto ! Le public du Bikers’Festival aura donc l’occasion de rencontrer Giacomo Agostini deux jours durant. Aujourd’hui âgé de 81 ans, l’Italien reste accessible pour les fans, qu’il se délecte de saluer…