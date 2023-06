«Les feux de l’amour» a fêté ses 50 ans au festival de Télévision de Monte-Carlo: les invités d’«Ici tout commence» et «Danse avec les stars» ont enflammé la piste (photos et vidéo)

« C’est une étape incroyable qui n’arrive pas très souvent pour une série télévisée », nous a confié l’interprète de Nikki Newman, presque la larme à l’œil. « Nous nous sentons très honorés et bénis de faire partie de cette série emblématique, non seulement les acteurs, mais aussi l’équipe de production. Nous sommes tous très proches les uns des autres, comme une famille. D’ailleurs, on passe souvent plus de temps avec nos collègues qu’avec notre vraie famille ! »

« C’est donc un sentiment merveilleux, et ça nous donne quelque part l’impression qu’on va rester dans la série pendant cent ans ! », poursuit Melody Thomas Scott, avant de nous souffler avec nostalgie quelques-uns de ses premiers souvenirs dans le soap.

Et les invités, parmi lesquels Jennifer Lauret, notre compatriote Bernard Yerlès, Frédéric Diefenthal ou encore les jeunes d’« Ici tout commence » Catherine Davydzenka, Lou Ladegaillerie et Benjamin Douba-Paris, d’enflammer ensuite le dancefloor de cette soirée arrosée à l’émotion, à laquelle ont aussi assisté Patrick Duffy et la nouvelle femme de sa vie, Linda Purl ; Ness Mared et Chine Thybaud de « Lycée Toulouse Lautrec », Cristo Fernandez et Billy Harris de « Ted Lasso », Constance Zimmer et Jaden Michael de « Shelter », Kevin Dias d’« Emily in Paris » ou encore les danseuses et danseur Candice Pascal, Emmanuelle Berne et Anthony Colette.

L.V.

Festival de Télévision de Monte-Carlo