À 11 jours de son mariage, Hayley reçoit un coup de téléphone qui transforme le conte de fées en vrai cauchemar: «Je n’arrêtais pas de pleurer, j’étais dans une hystérie totale»

Hayley Peel, une Britannique de 36 ans, était à une semaine de dire oui à l’homme de sa vie, Darren, quand la mauvaise nouvelle est arrivée. La jeune femme avait pourtant tout programmé, un an et demi à l’avance. Mais le conte de fées s’est rapidement transformé en cauchemar, quand Hayley a appris, 11 jours avant le mariage, que le lieu au sein duquel la réception devait avoir lieu, allait fermer. Le mariage d’Hayley dans son lieu de rêve devait se faire le 17 juin. Mais le 6, on lui annonce que son lieu de mariage ferme, et qu’elle doit en trouver un autre. Énorme désillusion donc pour la jeune femme, qui est devenue hystérique et s’est mise à pleurer.

Le lieu initial, « Petit Delight », a immédiatement remboursé Hayley et Darren. « C’est avec une grande tristesse que nous allons fermer avec effet immédiat », a annoncé le lieu aux futurs mariés. La raison de la fermeture signalée est « le climat économique actuel ». Hayley s’est donc retrouvée, à 11 jours de son mariage, sans lieu de réception.

« Le mardi avant mon mariage, j’ai reçu un appel téléphonique de ‘Petit Delight’, juste au moment où j’allais au travail. Le directeur m’a dit : ‘Hayley, je pense vous devriez vous asseoir’. Et il m’a dit que l’établissement allait fermer avec effet immédiat et qu’ils ne pouvaient pas organiser ma réception de mariage », explique encore la trentenaire. « J’étais dans une hystérie totale, je n’arrêtais pas de pleurer, juste en me disant ‘oh mon Dieu, qu’est-ce que je vais faire ?’C’était un cauchemar, que cela se produise une semaine et quelques jours avant notre mariage », ajoute-t-elle.

Heureusement, le couple a récupéré son argent immédiatement. « Nous avons eu beaucoup de chance de récupérer nos sous, ils nous l’ont envoyé dans l’heure », explique Hayley. Mais alors que la jeune femme se morfondait, une amie à elle a pris les choses en main et a contacté tous les lieux de réception imaginables. Et par chance, une place s’est libérée pour le jour J ! « Millfields est venu à mon secours. Ils ont été absolument incroyables, et tous mes amis se sont investis pour me procurer une voiture », raconte Hayley. C’est donc à Millfields que les deux tourtereaux ont pu se dire oui.