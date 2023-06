«Pas surprenant», «typique des propriétaires de grosses voitures»: le comportement honteux de cet automobiliste indigne les internautes (photo)

Les internautes ont réagi en masse, et beaucoup ont affirmé ne pas être étonnés, car ce comportement était « typique des propriétaires de grosses voitures ». « Je ne pense pas qu’il soit surprenant que certaines personnes qui achètent des voitures géantes qui coûtent une fortune et détruisent l’environnement soient égoïstes et ne se soucient pas de qui elles dérangent », a commenté un internaute. « Ces véhicules massifs devraient être fortement taxés ou interdits à moins qu’ils ne soient nécessaires à des fins spécifiques. Il n’y a aucune raison pour qu’une personne moyenne ait besoin d’un utilitaire plus gros qu’une fourgonnette », commente une autre personne.