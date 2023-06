Les anciens locaux de la gendarmerie à Auderghem transformés en neuf appartements

Ce projet a bénéficié d’un investissement global de 3 millions d’euros consenti pour l’achat et la rénovation, dont 2.360.000 euros à charge de la commune et 640.000 euros de subside régional apporté par la SLRB.

L’inauguration de cet immeuble intervient alors que la Régie Foncière vient d’acquérir quatre grandes maisons situées avenue Isidore Geyskens ainsi qu’aux numéros 1975, 1977 et 157 de la chaussée de Wavre. Ces nouvelles acquisitions permettront de loger des familles nombreuses et de développer un projet intergénérationnel ou « habitat kangourou » visant à associer seniors et étudiants.