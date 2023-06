Deux hommes interpellés à Liège après un échange de coups

Lundi, sur le coup de 7 heures du matin, deux hommes ont été interpellés sur l’esplanade des Guillemins, à la suite d’une bagarre. En effet, des coups ont été échangés entre ces deux individus respectivement nés en 1995 et 1999.

Les deux suspects qui sont tous les deux en séjour illégal en Belgique et qui ne sont pas spécialement connus de la justice ont donc été privés de liberté. Sur le plus jeune des suspects, les policiers ont également trouvé un GSM et une carte bancaire qui avait été volée plus tôt à un homme né en 1971. Notons qu’il était également en possession d’un couteau.