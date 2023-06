La Faune fêtera la réouverture de sa salle de concert lors du Risquons-Tout en Goguette, à Mouscron: «On veut proposer un petit festival de qualité»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La saison des festivals a démarré et Mouscron compte, elle aussi, une série de rendez-vous musicaux. Bien entendu, on ne parle pas d’événements d’ampleur comme le Main Square ou Dour, mais bien de plus petites structures qui se démènent avec passion pour proposer un week-end festif et cohérent. C’est le but recherché, du 30/06 au 02/07, par les organisateurs du Risquons-Tout en Goguette, que sont les scouts du quartier et La Faune.

« C’est le point d’orgue de l’année pour nous, car c’est l’événement le plus représentatif de notre projet » souligne Julien Van Isacker, membre de La Faune. « Nous avons envie de proposer des concerts de qualité, mais aussi des moments de qualité, dans un lieu confortable où chacun, des plus jeunes aux plus âgés, se sent bien. C’est un peu la concrétisation de tous nos savoir-faire ».

Trois scènes seront aménagées. - DR

Tarif : au choix

Trois jours, trois scènes, des dizaines de concerts, des ateliers, des spectacles... et une particularité parmi d’autres : pas de tarif fixe pour y accéder. « Proposer à chacun de donner ce qu’il souhaite comme prix d’entrée, c’est un moyen de permettre à vraiment tout le monde de venir » rappelle Julien.