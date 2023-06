Un million d’euros supplémentaires pour améliorer la tenue du festival Les Ardentes

Le festival Les Ardentes se déroulera, pour la deuxième fois, à Rocourt du 6 au 9 juillet prochains. Le site étant à cheval sur les territoires des villes de Liège et Ans, celles-ci collaborent avec les organisateurs pour faire en sorte qu’il se déroule du mieux possible en termes de mobilité et de sécurité, tant pour les festivaliers que pour les riverains et commerces. En ajoutant les renforts de zones de police voisines, de la police fédérale et des chemins de fer, ce sont ainsi plusieurs centaines de policiers qui seront mobilisées durant ces quatre jours.

Pas moins de 65.000 festivaliers par jour y sont attendus, dont 26.500 campeurs. « On a réussi à créer à Liège un festival pour une communauté très jeune et très multiculturelle. 90 % du public a moins de 24 ans. C’est énorme et cela ne se voit nulle part ailleurs. Et la majorité sont des festivalières », relève Gaëtan Servais.

À la suite de réunions avec la population et sur la base d’un sondage à l’attention des festivaliers, des améliorations ont été apportées pour réduire davantage les nuisances et remédier aux difficultés qui se sont posées l’an dernier. Des améliorations qui s’estiment à un million d’euros sur un budget global de 22 millions d’euros. Pour encourager les festivaliers à laisser leur voiture dans l’un des parkings prévus, sachant qu’ils ne pourront accéder aux cinq périmètres définis au bénéfice des riverains, le nombre de navettes de bus Tec a été augmenté et le point de (dé)chargement rapproché du site. Par ailleurs, les sanitaires et le système d’évacuation des eaux ont été renforcés pour améliorer le confort des usagers et la propreté, ce qui avait posé problème l’an dernier.

Un festival safe

À nouveau, le festival Les Ardentes se veut « safe » à travers le projet Synka et ses « safe » zones qui seront mises en œuvre sur le site et dans le camping. Des professionnels et bénévoles aborderont ainsi diverses thématiques de prévention (alcool, drogue, consentement, tolérance…) et distribueront notamment des « chouchous » destinés à protéger son verre d’éventuelles substances. Un numéro d’appel gratuit (0800/20301) sera activé afin de signaler, en tant que témoin ou victime, tout comportement déviant. « Nous serons particulièrement attentifs aux accès et dans le camping, où il y aura des contrôles, afin de veiller à ce que le public ne pénètre pas avec des produits stupéfiants », prévient Jean-Marc Demelenne, chef de corps de la zone de police de Liège.

À ce propos, Gaëtan Servais a insisté sur le fait que « la tolérance 0 a toujours été appliquée ». « Tout comportement déviant et les problèmes de consommation n’ont pas lieu d’être sur un festival. Une personne qui se fait prendre est accompagnée vers les services de police et on lui coupe son bracelet afin de l’empêcher de rentrer », a-t-il assuré.

Environ 1.000 personnes assureront la sécurité et l’encadrement des publics sur le site, dans le camping et aux abords (agents de sécurité, stewards, signaleurs…).

Par ailleurs, des dispositifs et incitants seront mis en place afin d’assurer la propreté sur le site, dans le camping et aux abords.