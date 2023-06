Inouï à Liège: il se présente à l’hôtel de police Natalis avec, dans sa voiture, un mort et un blessé avec une balle dans la tête!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés à Wandre. Un peu plus tôt, un incident avait opposé, sur l’autoroute à hauteur de Herstal, les occupants respectifs de deux voitures, une Volkswagen Passat immatriculée en France avec des Roumains et une Audi avec des Turcs. Ces derniers revenaient d’un mariage à Aix-la-Chapelle. Les seconds reprochaient aux premiers une queue de poisson dans la circulation. Des noms d’oiseaux, des invectives et des provocations ont été échangés à distance.

Une course-poursuite s’est alors engagée entre Herstal et Wandre avec tout ce que cela implique : vitesse, mise en danger, etc. Ce sont finalement les Roumains qui se sont lancés à la poursuite des Turcs. Durant le trajet, il semblerait que les poursuivis aient passé l’un ou l’autre coup de téléphone pour obtenir des renforts.

Les Turcs, toujours suivis de près par les Roumains, se sont alors dirigés rue du Pont de Wandre à Wandre. Les deux véhicules se sont arrêtés non loin de l’école primaire.