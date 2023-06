Mauvaise nouvelle dans la commune de Belœil: les distributeurs Belfius (Basècles) et ING (Quevaucamps) vont bientôt fermer!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

******* *** ******** *** ** ******* *** ***** *** ********* ** ** ******* ** ********** *** *** ****** ** ********** ******* ** ********** ** **** **** ******* ** **** ******** **** ******** ** ******* ** ********** *** ************** ************* ************ ********** ***************** * ******** ********** **** *********** ** **** ****** ** ***** **** *** ** ****** ********** ***** ******* ** ***************** ** *** ** ** ******* ** ******* *** ************ ****** *** ******* ****** ***** ********* ****** ** ***** ************* *** ********

** ***** **** **** ******** **** ** ************* ** ******* ** ********** **** ***** ** **** ** *** ** *********** ******* ** ************ ** ********** *** ******* ********** *** ****** **************

Lire aussi Le périple des Poipoines, la famille nomade de Quevaucamps, sera à découvrir sur M6 dans l’émission «Nos vacances en camping-car» Luc Vansaingèle, le bourgmestre de la commune de Belœil, déplore ces décisions : « J’ai interpellé l’un des directeurs d’agence qui m’a signifié que les banques allaient fermer un par un les distributeurs. Je trouve ça dommage… Les banques diminuent de plus en plus les services à la population. Tout devient de moins en moins humain. Tout va devoir se faire sur rendez-vous, il n’y aura quasiment plus aucun contact. Avant, il y avait une relation de confiance, ce n’est plus le cas maintenant ».

*** *** ******** ******** *** ********** **** ****** ********** ** *********** ** *** *************