Écoles supérieures et universités: «Les étudiants du Centre sont délaissés, il faut que ça change »

Selon le député louviérois Michel Di Mattia, « l'absence ou la disparition d'une offre de proximité affecte le parcours académique de nombreux étudiants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés ». « Or, la fermeture, ces dernières années, d’établissements supérieurs installés dans des zones déjà mal desservies appelle une réaction urgente. Notamment pour le Centre, où les étudiants rencontrent des problèmes de mobilité et dans certains cas, de précarité » appuie le Binchois Laurent Devin, en sa qualité de nouveau président de la Fédération du Centre. « Notre objectif est de pouvoir doter notre Région d’une offre diversifiée d’enseignements et de collaborer étroitement avec les universités et Hautes Ecoles existantes ».