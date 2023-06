Un terrain de motocross à Courcelles: les riverains veulent faire entendre leur voix

Lire aussi Un terrain de motocross à Gouy-lez-Piéton: «Encadrer ce sport est indispensable pour la sécurité», estime Thierry Klutz, cofondateur de MotoDev

Dans la foulée, il pointe aussi « un manque de transparence ». « Le schéma de structure par lequel tout a commencé n’a pas été mis en ligne dans sa dernière version durant la période d’enquête publique. Une façon d’éviter un accès trop aisé aux documents et de limiter les plaintes ? », interrogent les opposants. De nombreuses questions n’ont pas trouvé réponse non plus, déclarent-ils, lors de la réunion d’information du schéma de structure du projet : « nous n’avons eu aucune information concrète sur l’emplacement exact du site, le nombre de motos autorisées, où encore les jours et les heures d’ouverture du circuit ».