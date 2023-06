Un chauffeur de taxi gagne la confiance d’une dame âgée à Ath, avant de lui dérober plus de 120.000€: «Il a abusé de sa vulnérabilité»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Raymonde (prénom d’emprunt), âgée de 86 ans, commence à éprouver des difficultés à gérer son patrimoine et vivre sans assistance quotidienne. Son fils décide alors de signer les papiers prévus pour qu’il soit le responsable de la gestion. Pourtant, quelque temps plus tard, l’homme doit se faire hospitaliser et opérer pour des soucis de santé. L’octogénaire se retrouve à nouveau seule pendant quelques semaines.