Vente du domaine de Viroinval, Arlon a envoyé un courrier à la Ministre Tellier: «Une vente pour équilibrer les comptes? Un argument bas de gamme»

Mais la métaphore est trompeuse selon Vincent Magnus. « On n’est pas dans la vente d’un privé à un privé. Ni même du public vers le privé. On est dans un contexte où le public vend vers le public. Donc, je répète une nouvelle fois : ce qui nous inquiète dans cette situation, c’est la confiance que nous pourrons encore avoir envers le DNF. Nous leur avons toujours accordé cette dernière. Nous avons des transactions tous les mois. Si à chaque fois qu’il y a une vente qui engage le DNF ou le comité d’acquisition, on doit faire appel à un expert indépendant… »

Et si le Collège arlonais est la cible de nombreuses moqueries, dans les coulisses, d’autres autorités communales, ou même des membres de l’opposition, craignent que cette histoire laisse des traces entre la Région et les différentes Villes. « On a un seul intérêt : celui de tirer le meilleur prix de cette vente. Un courrier a été envoyé ce lundi à la Ministre Tellier. On souhaite donc se remettre autour d’une table. Et quand j’entends que l’administration dit qu’on aurait dû négocier, cela me fait peur également pour le futur. On a toujours eu confiance en des fonctionnaires assermentés ! »