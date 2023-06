UR Namur : les supporters réagissent au débat sur le futur logo

Les groupes de supporters actifs de l’UR Namur, Namur Boys, KDB, Jeune Garde et Harde Kern, souhaitent réagir au prochain changement de blason annoncé par la direction du club qui a lancé un appel à candidatures à ce sujet. « Après avoir dû supporter un logo « bi-couronne » d’un goût somme toute douteux et la privation de l’appellation « Royale », ces groupes souhaitent rappeler leur attachement au blason historique issu, en 1941, de la (fausse) fusion entre notre ancêtre, le Royal Namur Sports, avec le Royal Wallonia Association Namur.

Suite à deux douloureuses expropriations de stade et à la perte de nombreux repères, comme la disparition de l’École de Jeunes dans son entièreté ou encore de la gestion du site de Mascaux, les groupes veulent pouvoir s’identifier à des symboles et des valeurs viscéralement liés au matricule 156, le plus vieux club de la ville de Namur.