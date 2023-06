Marlyne, de Stoumont, lance une société pour éviter le burn-out: «On est tout le temps sursollicité»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marlyne Matheis déborde d’énergie et d’idées. Et pourtant, la Stoumontoise d’origine aujourd’hui établie à Liège, propose de travailler mieux mais moins. Une méthode qui ne plaira sans doute pas à Nicolas Sarkozy, qui avait proposé de travailler plus pour gagner plus à l’époque où il n’avait pas encore de bracelet électronique, mais qui pourrait représenter l’avenir du travail. Marlyne en est convaincue et a lancé sa société afin d’enseigner sa méthode.