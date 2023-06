Un prévenu s’oppose à une condamnation à trois ans pour entrave méchante et rébellion armée: «Il était au fond du trou à l’époque»

Un prévenu a fait opposition ce lundi à une condamnation prononcée par défaut le 7 novembre dernier et le condamnant à trois ans de prison pour entrave méchante à la circulation, délit de fuite et rébellion armée envers la police.

Le 9 septembre 2019, il s’est stationné sur la bande d’arrêt d’urgence de la N4, après avoir fumé un joint. Il transportait du cannabis et le véhicule, qui transportait aussi sa compagne enceinte, était doté de fausses plaques. Voyant des gyrophares surgir derrière lui, il dit avoir paniqué et avoir pris la fuite. Les véhicules en question étaient un SMUR et une ambulance qui transportait un patient en arrêt cardiaque, qui a finalement pu être sauvé. Sur 30 kilomètres et pendant une demi-heure, il a tenté de bloquer la route de ces véhicules à plusieurs reprises, essayant de les projeter contre la berme centrale. Il a ensuite forcé deux barrages de police, avant de s’enfermer dans son véhicule et d’en être délogé par la police.