TEC Express: la ligne Momignies – Chimay – Charleroi a plus que triplé sa fréquentation en un an

Lancé officiellement le 1er octobre 2020, le réseau express composé initialement de 16 lignes, s’est étoffé. Plusieurs nouvelles lignes ont été créées en octobre 2020, en septembre 2021, en avril 2022 et encore à la rentrée 2022. Elles sont venues compléter le réseau qui compte aujourd’hui un total de 28 lignes.

En comparant les données des années 2021 et 2022, l’évolution est positive pour l’ensemble des lignes, autant pour les lignes plus anciennes et les lignes plus récentes, et elle est même exceptionnelle pour certaines d’entre elles. À titre d’exemple, en un an, la ligne Momignies – Chimay – Charleroi a plus que triplé sa fréquentation. Elle est passée de 298 à plus de 1.042 usagers par mois.