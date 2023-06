Attention : encore une collecte de vêtements illégale à Enghien !

L’idée est simple : il suffit de mettre ses vêtements dans des sacs, et de les sortir devant chez soi. Tout cela dans le but, soi-disant, d’aider ceux qui en ont besoin. Les beaux jours étant synonyme, pour beaucoup, de tri dans la garde-robe, la solution est tentante.

« Il s’agit d’un opérateur « pirate » qui occasionne une concurrence déloyale par rapport aux autres organisateurs qui se conforment aux normes. » Parce qu’il y a des règles strictes dans le secteur. « Les collecteurs doivent être enregistrés et agréés comme transporteurs de déchets textiles. Par ailleurs, une convention doit être passée avec la commune sur laquelle ils collectent. » À ce jour, seule l’ASBL Les Petits Riens a passé une convention avec la Ville d’Enghien, via les bulles disponibles à différents endroits de l’entité.

En mai, Enghien était déjà ciblé. Braine alertait ses citoyens fin avril. Des riverains sonégiens ont reçu une annonce similaire quelques jours plus tôt, et la Ville refait une piqûre de rappel aujourd’hui « Quand c’est une collecte de vêtements, on ne pense pas à mal et on n’imagine pas que c’est une arnaque, » expliquait la porte parole de la Ville. Là aussi les Petits Riens sont présents sur l’entité, avec Caritas et Terre. Le Borinage a également été touché par la fraude.