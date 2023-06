La terrasse d’été a pris ses quartiers devant le Park Café à La Calamine

Dans un premier temps, la terrasse sera ouverte tous les jours, jusqu'à 23 heures au plus tard. En fonction du temps ou du succès, l'offre de terrasse devant le Park Café pourrait être étendue au mois d'octobre.

Du 1er juillet au dernier week-end de septembre inclus, la terrasse devant le Park Café à La Calamine s'anime à nouveau : Lilo, le gérant de la pizzeria « Viva la vita », proposera pendant cette période des boissons et des petits plats dans une ambiance italienne.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration et espérons que les soirées d'été seront nombreuses et agréables », expliquent l'échevin Mirko Braem et Patrick Creutz, directeur administratif de la Régie communale autonome Galmei, responsable du projet.