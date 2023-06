Domenico Tedesco réagit au départ de Thibaut Courtois du groupe des Diables: «Je suis choqué»

Pour Domenico Tedesco, cette affaire fait office de premières turbulences à gérer, deux jours après une première contre-performance face à l’Autriche. Et le technicien italo-allemand a décidé de réagir avec fermeté à cet incident, pour bien montrer à son groupe que tout écart de conduite serait condamné. Il s’est exprimé à ce sujet devant la presse ce lundi en début de soirée. « Nous avions décidé ensemble que Romelu serait capitaine contre l’Autriche, et Thibaut contre l’Estonie », a expliqué le sélectionneur national. « C’est ce qui semblait être le mieux pour tout le monde. Mais, après le match, il a soudainement demandé à me parler. C’est à ce moment qu’il m’a annoncé qu’il rentrait chez lui, parce qu’il se sentait déçu et offensé. Je pense que ce n’est pas un sentiment nouveau, c’est quelque chose qui sommeille en lui depuis longtemps. Dès mon arrivée, j’ai essayé de lui montrer toute l’estime que j’ai pour lui, et la reconnaissance qu’il mérite. Pour moi, c’est le meilleur gardien au monde. Je l’apprécie sincèrement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’être humain. Mais, aujourd’hui, je suis choqué. Avec mon staff, on ne s’attendait vraiment pas à ce qu’une telle situation se produise. Il va me falloir un peu de temps pour digérer cette décision, car ce n’est pas évident. »

Au point de prendre une décision forte concernant l’avenir international de Thibaut Courtois ? L’ancien entraîneur de Schalke ne veut pas encore se prononcer là-dessus. « Nous avons un match important demain, donc ce n’est pas le bon moment pour discuter de ces choses-là. Il a pris la décision de quitter le groupe, et il reste pas mal de temps avant le prochain rassemblement national. Et puis, il n’existe pas de chemin clair pour régler cette situation. Thibaut reste un être humain. Quand vous venez en équipe nationale, il faut avoir le feu et être concentré 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors, non, ce n’est pas le bon moment pour dire que la porte est fermée pour lui. S’il se passe quelque chose d’autre ? C’est à lui qu’il faut demander. Entre nous, nous avons uniquement parlé de cette histoire de brassard. Vous savez, ce serait bien plus simple de vous dire qu’il est blessé. Mais je vous mentirais. Et je ne veux pas faire ça, ce ne serait pas correct par rapport à mon staff et à mes autres joueurs. C’est vrai qu’il avait une petite inflammation avant d’affronter l’Autriche. Mais ce match n’a rien aggravé à son cas. Le staff médical avait d’ailleurs donné son feu vert pour qu’il joue en Estonie. Alors, pour moi, ce n’est pas possible de prétendre à une blessure si ce n’est pas le cas. »