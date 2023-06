Le Wallon consomme plus d’antibiotiques et d’antidépresseurs que le Flamand: «Cette surconsommation va vraiment nous mettre en difficultés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Inami suit à la loupe quels patients (âge, sexe) consomment quels médicaments. En fonction du domicile de chaque patient, l’Inami en tire ensuite des cartes qui permettent de voir, pour chaque famille de médicaments, les arrondissements où l’on en consomme le plus et le moins. En vert, apparaissent les endroits où l’on en consomme moins que la moyenne nationale. En jaune, orange et rouge, les endroits où l’on en consomme plus que la moyenne.

« Les variations inexpliquées, nous voulons les détecter, afin de lutter contre les soins inutiles ou inappropriés », explique l’Inami à nos confrères du Nieuwsblad. Car toutes ces pilules coûtent des centaines de millions d’euros à la sécurité sociale, il faut donc que l’argent soit bien dépensé.