Bagarre à coups de panneaux de signalisation à Schaerbeek: «C’était à nouveau le résultat d’une dispute dans le cadre d’un mariage syrien»! (vidéo)

Il était aux alentours de 19 h 00 ce dimanche 18 juin 2023 lorsque le carrefour formé par les rues Jules Destrée et Adolphe Marbotin, à Schaerbeek, a été le théâtre d’une bagarre à coups de panneaux de signalisation impliquant une dizaine de protagonistes ! Selon des sources bien informées : « C’était à nouveau le résultat d’une dispute dans le cadre d’un mariage syrien » ! Rappelons en effet qu’il ne s’agit ici plus du tout du premier «incident» du genre… Un exemple parmi d’autres : pas plus tard que mardi 6 juin 2023, une dispute lors d’une fête de mariage syrienne avait fait deux blessés graves à Molenbeek, l’une des victimes ayant pris une balle dans la jambe, l’autre un coup de couteau dans le dos !

« Plusieurs interpellations »

Questionnée, la porte-parole de la police Bruno, Audrey Dereymaeker, nous confirme les faits : « Ce dimanche, vers 19 h 00, la zone de police Bruxelles Nord a été appelée pour une bagarre entre dix personnes au niveau du carrefour rue Jules Destrée / rue Adolphe Marbotin, à Schaerbeek. Les suspects utilisaient des panneaux de signalisation comme armes. Arrivés sur place, les policiers ont pu rétablir le calme. Plusieurs arrestations administratives ont eu lieu ainsi qu’une arrestation judiciaire. Aucun blessé ne s’est manifesté auprès des services de secours appelés sur les lieux. Les circonstances exactes de cette bagarre font l’objet d’une enquête judiciaire ».