Le compteur communicant peut contrer les décrochages d’onduleur de vos panneaux photovoltaïques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour tenter d’éviter les décrochages d’onduleur, faut-il avoir chez soi un compteur communicant ? Le rapport n’a pas l’air évident au premier abord, mais la question est pertinente. Le problème des décrochages est en train de prendre de l’ampleur. Selon des données d’Ores, leur nombre en 2022 était limité (0,9 % des installations) mais, ainsi que nous l’écrivions lundi, ce nombre est en train d’exploser.

Lire aussi Vous voulez installer des panneaux photovoltaïques à moindre coût? Un marché de l’occasion est en train d’émerger, «c’est quelque chose que l’on peut conseiller, oui»

> Autoconsommation plus facile. Tout d’abord, soulignons qu’un compteur communicant permet une autoconsommation plus aisée. Le fait de connaître en temps réel ce que l’on injecte sur le réseau et ce que l’on prélève permet d’affiner sa consommation. Avec certains outils, comme celui que nous vous avons présenté voici quelques jours (les prises de EasyNRJ), vous pourrez mieux consommer au moment de la production et ainsi soulager le réseau.