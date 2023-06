Œufs, lait, pain... combien la TVA à 0% vous rapporterait sur ces produits?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous avons fait l’exercice. Combien un ménage belge gagnerait-il s’il ne devait plus payer de TVA sur trois produits alimentaires essentiels qui sont actuellement taxés à 6 %.

Selon l’enquête annuelle sur le budget des ménages menée par Statbel, l’office belge de statistique. Un ménage dépense en moyenne 303 € par an pour acheter du pain. Le gain serait donc d’environ 18 € s’il ne fallait plus payer les 6 % de TVA. On parle ici d’une famille. Une personne seule débourse, en moyenne, 106 €. Elle épargnerait ainsi aux environs de 6 €.