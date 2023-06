En vacances à Barcelone, Natalie, une touriste belge, est victime d’un faux site de réservation: «Les fraudeurs sont là pour proposer de fausses bonnes affaires»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les monuments sont pris d’assaut dans les villes touristiques. Barcelone n’échappe pas à la règle, comme Natalie l’a découvert à ses dépens. « Je n’avais rien prévu à l’avance. J’ai regardé le site officiel du parc Güell. Il restait des tickets. Mais le temps de se décider, avec mon copain, c’était complet. Un autre site web avait quelques créneaux libres. J’ai pensé que c’était un site annexe comme pour les concerts. »

Imaginé par l’architecte Antoni Gaudi, le parc Güell séduit par son exubérance. Natalie débourse, sans vérifier, 38 € par personne, à peine plus que la Casa Batlo déjà visitée. À ce moment, elle ignore que le tarif réel est de 10 €. « Le site d’achat mentionnait bien ‘HTTPS//’. Le paiement était donc sécurisé. Je me souviens d’avoir été étonnée de ne pas recevoir de suite un courriel pour télécharger les tickets. La journée a suivi son cours et je n’ai pensé à vérifier », reconnaît la Belge. À l’heure fixée, les billets ne sont là. La billetterie du parc vérifie un éventuel bug. En vain. Par contre, le fameux site est connu...