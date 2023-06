Le regard d’Emiliano Bonfigli: «La première affaire pour Domenico Tedesco»

C’est une mésaventure dont se serait bien passé le sélectionneur Domenico Tedesco : Thibaut Courtois a donc décidé, de son propre chef, de faire l’impasse sur ce déplacement en Estonie, mécontent de ne pas avoir été nommé capitaine lors du match face à l’Autriche. Après trois matches à la tête des Diables rouges, le nouveau coach doit déjà composer avec les sautes d’humeur de l’une de ses trois grandes stars. Cela fait tache, mais, finalement, il n’y a pas grand-chose à reprocher au sélectionneur italo-allemand. En tant que sélectionneur, il pose des choix qu’il juge adéquats pour le groupe et son équipe. Et ces choix avaient le mérite de la clarté : Romelu Lukaku et Thibaut Courtois sont les vices-capitaines et porteront le brassard en alternance lorsque De Bruyne est absent. Contre l’Autriche, les deux vices-capitaines avaient rempli leur mission : Lukaku avait marqué et Courtois avait sauvé sa défense. Mis devant le fait accompli, Tedesco n’avait pas le choix, hier soir au moment de s’exprimer depuis la petite salle de presse de l’Albert Le Coq Arena. Il fallait frapper fort au risque de perdre sa crédibilité devant le groupe des joueurs. Personne n’est au-dessus du collectif. Roberto Martinez aurait étouffé la polémique par une pirouette, Tedesco, lui, a fait face, et c’est tout à son honneur.

Courtois a trahi ses équipiers

En faisant le choix de ne pas accompagner l’équipe nationale en Estonie, Courtois s’est rendu coupable d’une attitude irrespectueuse et égocentrique En faisant passer son intérêt personnel avant celui du collectif, il démontre, par l’absurde, qu’il n’a pas l’étoffe d’un capitaine. J’ai souvent défendu Thibaut Courtois dans ces mêmes colonnes, car son franc parler lui a souvent joué des tours dans les classements des récompenses individuelles. Mais ici, il est simplement indéfendable. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne n’auraient jamais agi de cette manière.