L’hélicoptère médicalisé intervient pour un grave accident ce lundi soir à Herve

Aux alentours de 20h10 ce lundi, les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau indiquent être en intervention au carrefour entre le RAVeL et la route de Maestricht, à Battice, suite à un accident impliquant une voiture et un piéton.

« Nous n’avons pas d’informations sur l’état de la victime » rapportent les pompiers. La situation a tout de même été jugée assez préoccupante pour que l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne intervienne.