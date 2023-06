Bart Verbruggen va croiser la route de nos Diablotins à l’Euro: «Zeno ne sera pas mon ami mercredi…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Bart Verbruggen, tout a été très vite. En moins de six mois, le jeune gardien anderlechtois (20 ans) s’est fait un nom et a acquis une belle réputation en Europe. D’abord second choix derrière Van Crombrugge, il a gagné ses galons de titulaire chez les Mauves grâce à de nombreuses prestations éblouissantes. En mars dernier, il avait même été appelé par Ronald Koeman pour intégrer la sélection A des Pays-Bas. S’il n’a plus joué le moindre match officiel depuis fin avril et si son avenir semble se dessiner à Brighton, le garçon se dit totalement concentré sur l’Euro Espoirs. Une échéance importante, voire spéciale puisqu’il va défier les Diablotins de Zeno Debast, mercredi, à Tbilissi.