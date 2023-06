Voici ce que Yaya Touré peut apporter au Standard

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2016, le Standard était parvenu à surprendre tout le monde en engageant pour une saison le gardien espagnol Victor Valdés, champion du monde en 2010. Avec Yaya Touré, on est presque dans la même classe, c’est selon, même si l’Ivoirien ne vient pas à Sclessin pour rechausser les crampons. Les plus mauvaises langues vous diront qu’à 40 ans, l’ancien joueur de Manchester City, entre autres, ne ferait pas tâche dans le prochain onze de Carl Hoefkens ! Mais en endossant le rôle d’entraîneur adjoint, Yaya Touré devra transmettre ses qualités et son savoir par les mots et, un peu comme Thierry Henry chez les Diables rouges en son temps, devra pouvoir s’effacer pour respecter la hiérarchie en place.