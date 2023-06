Salon du Bourget: Jan Jambon annonce un soutien accru à l’industrie aérospatiale et de défense, aussi militaire

« Nous avons comme objectif de développer une politique industrielle plus forte, orientée vers l’innovation, en se concentrant particulièrement sur la défense et l’aérospatial », a affirmé M. Jambon devant un parterre de responsables industriels flamands, mais aussi des deux autres Régions ainsi que de militaires, en présence de l’ambassadeur de Belgique en France, François de Kerchove d’Exærde, a constaté l’agence Belga.

L’avion de combat du futur

La Flandre fera un usage maximal des occasions offertes par la « Stratégie de recherche, d’industrie et de défense » (en anglais « Defence, Industry and Research Strategy, DIRS) mise sur pied par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et par le Fonds européen de défense (FEDef), a poursuivi le ministre-président flamand, issu du parti nationaliste N-VA.