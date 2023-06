Quelles conséquences la potentielle démission de Hadja Lahbib pourrait-elle avoir? «Dès le mandat terminé, elle peut réintégrer la RTBF»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La famille libérale resserre les rangs par-delà la frontière linguistique. Ce lundi, Alexander De Croo, a apporté son soutien à la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, fragilisée par la venue de dignitaires russes et iraniens à Bruxelles. « Il faut mettre les responsabilités politiques là où elles sont. Malgré un avis négatif, Bruxelles a quand même choisi de les inviter et même de payer leur séjour. La responsabilité se trouve à ce niveau », a déclaré le Premier ministre. À ses yeux, la position du gouvernement fédéral à l’égard des autorités iraniennes ne fait pas de doute : « Soyons clairs ; j’ai négocié durant un an avec l’Iran pour libérer un innocent belge et j’ai finalement obtenu quatre libérations. Notre avis sur l’Iran est très clair et j’ai fait cela avec Hadja Lahbib ».

Lire aussi Délégation iranienne à Bruxelles: Alexander De Croo apporte son soutien à Hadja Lahbib et remet la faute sur la Région bruxelloise

Pour rappel, le 20 mars dernier, le directeur Moyen Orient des Affaires étrangères avait indiqué qu’une visite à Bruxelles de quatre personnes de la Ville de Téhéran dans le cadre de l’Urban Summit n’était pas opportune. Cette réunion s’est déroulée du 12 au 15 juin avec la participation du maire de Téhéran.